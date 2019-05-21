В Казахстане выпустили монеты в честь пятилетия ЕАЭС

Нур-Султан, , 10:46 — REGNUM Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты, посвященные пятилетию образования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 21 мая в пресс-службе финансового регулятора.

Нацбанк республики выпустил в обращение золотые монеты номиналом 50 тыс. тенге и 500 тенге, а также серебряную монету номиналом 500 тенге. На лицевой стороне монет изображен герб Казахстана.

По окружности размещены соответствующие номиналы, надписи Qazaqstan Respýblikasy и Republic of Kazakhstan, а также надписи, обозначающие металл, из которого изготовлены монеты.

На обратной стороне монеты в центральной части изображены официальная эмблема Евразийского экономического союза и цифры «2019».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года Национальный банк Казахстана выпустил монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 50 и 100 тенге с измененным дизайном и надписями на латинской графике.

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