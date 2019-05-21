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Диетологи дали советы, как быстро похудеть к лету

Общество

Это можно сделать быстро и просто

Москва, 21 мая 2019, 10:27 — REGNUM  Похудеть к лету можно быстро и просто. Этому помогут небольшие «хитрости», считает главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутелья, пишет «РГ».

Во-первых, не стоит принимать пищу на кухне, а уйти в другую комнату, где нет холодильника.

Во-вторых, есть нужно из маленьких тарелок, чтобы порции в них казались больше.

В-третьих, следует убрать из рациона жирную пищу, перейти от более вкусных жареных блюд к варёным.

В-четвёртых, нужно отказаться от сосисок, сарделек и колбас, а количество овощей, фруктов и зелени увеличить.

Пятое правило быстрого похудения, есть не спеша. Приём пищи должен составлять 20−25 минут.

И ещё одна маленькая хитрость, есть хлеб только из муки грубого помола или цельнозерновой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Великобритании выяснили, что похудению способствует сокращение временного промежутка между первым и последним приёмом пищи.

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