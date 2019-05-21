Перевозки пассажиров воздушным транспортом в Казахстане сократились на 7,7%

Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM Воздушным транспортом в Казахстане по итогам января-апреля 2019 года воспользовались 2,2 млн человек, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 21 мая сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период доходы от перевозки пассажиров воздушным транспортом составили 102 млрд тенге ($269 млн), что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Перевозки грузов воздушным транспортом выросли на 14,3%, до 8 тыс. тонн. Доходы от перевозки грузов выросли на 28,3%, до 2,6 млрд тенге ($6,9 млн). Грузооборот вырос на 87%, до 30,5 млн тонно-километров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года пассажиропоток международного аэропорта Алма-Аты составил 1,231 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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