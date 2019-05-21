Гордума Екатеринбурга не будет самораспускаться из-за «храмовых» протестов

Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM Екатеринбургская городская дума отвергла предложение о самороспуске. Решение было принято на заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Радикальную инициативу предложили три депутата из фракции КПРФ. Они мотивировали это тем, что гордума не предотвратила народные возмущения, не разрешив проведение референдума о храме Святой Екатерины.

Депутаты даже попытались подать своё предложение как требование всей фракции, но сделано это было несколько поспешно. Так, депутат Андрей Пирожков, например, узнал из СМИ, что это «вся фракция» предложила гордуме самораспуститься.

Предложение принял в штыки спикер ЕГД Игорь Володин. Он даже предложил «смутьянам» радикальное решение — сдать мандат по собственному желанию.

«Жалко коллег, что им придётся покидать думу! Мы уже подготовили заявления, осталось только расписаться. Депутатская ноша тяжёлая, она требует напряжённого труда!» — отшутился Володин.

Тем не менее, не все отнеслись к предложению столь спокойно. Часть депутатов были не иначе как разгневаны идеей самороспуска. Тем не менее, «шум и гам» не привели ни к чему: предложение по итогу поддержала только та тройка депутатов, что и заявила своё требование.

Напомним, ещё до протестов гордума Екатеринбурга рассматривала заявку о референдуме по теме храма Святой Екатерины. Вопросы для голосования были признаны не соответствующими нормам законодательства.

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