Упрощается процедура установления инвалидности

Москва, , 10:22 — REGNUM Постановление, призванное упростить процедуру освидетельствования при установлении инвалидности, принято правительством России, 21 мая сообщается на сайте Российской Федерации.

Так, согласно документу, «в целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов».

Постановление вносит изменения, предписывающие медицинским организациям передавать направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в бюро, осуществляющее МСЭ, в виде электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия гражданина.

Помимо этого, граждане получают право подачи запроса на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ. Запрос делается в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Таким же образом можно подать заявление на обжалование решений первичных и главных бюро, осуществляющих медико-социальную экспертизу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России установило перечень заболеваний, при которых может быть получена бессрочная инвалидность.

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