Проблемный долгострой на ул.Тульской Новосибирска обещают ввести в 2019 г

Новосибирск, , 10:14 — REGNUM Около 600 дольщиков многоквартирного дома по ул. Тульская, 80−82 в Кировском районе Новосибирска к концу 2019 года смогут получить свои квартиры, заявили в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, это тот самый дом, о котором говорилось во время парламентских слушаний на тему «Формирование эффективных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства» 3 июля 2017 года. И он же фигурировал в новостях про голодовку дольщиков в центре Новосибирска в начале июня того же года.

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По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, который сегодня, 21 мая, провёл выездную проверку на данном объекте, строительство долгостроя планируется завершить в четвертом квартале текущего года.

«На достройке данного объекта были применены одни из самых эффективных алгоритмов завершения долевых домов. В настоящее время объект готов уже на 70%, работы удалось вывести на средние темпы, это позволит, как мы надеемся, ввести 708-квартирный дом по ул. Тульская, 80−82 в эксплуатацию уже до конца декабря текущего года, — сказал Колмаков.

Он отметил, что сдвинуть решение вопроса со строительством дома удалось, задействовав механизм масштабных инвестиционных проектов — застройщику была выделена земля под строительство. За счёт этого на завершение строительства долгостроя было привлечено около 60 млн рублей.

Колмаков заявил, что региональный Минстрой работает сейчас и над восстановлением прав граждан, заключивших предварительные договоры. В судебном порядке начато восстановление прав пяти граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «Стройцентр», ещё пять человек уже вступили в завершающий этап восстановления своих прав — по решению суда они уже включены в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Заявления еще 26 человек, имеющих подобные документы, о включении их в реестр пострадавших лиц в настоящее время рассматриваются Центральным районным судом Новосибирска.

При этом Алексей Колмаков подчеркнул, что согласно правовой позиции Верховного суда России, граждане, заключившие предварительные договоры при строительстве дома, имеют право на включение в реестр требований кредиторов, но из-за отсутствия у самого должника каких-либо прав на объект, удовлетворение этих требований не влечёт передачу им квартир в этом доме, а «их права подлежат защите и восстановлению иным способом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство дома по адресу ул. Тульская в Новосибирске началось еще в 2004 году. Муниципальные власти летоисчисление проблемы по объекту ведут с 2011 года. По официальным данным, реализация соглашения от 12 ноября 2011 года по проблемным объектам ул. Тульская была одобрена губернатором Новосибирской области (на тот момент — Василий Юрченко), мэром Новосибирска (на тот момент — Владимир Городецкий), директором ООО «Баутехник-Т» (Сергей Панасенко), председателем ЖСК «Свой дом» (Сергей Анисимов) — после остановки строительства первого этапа жилого дома. С инициативной группой был согласован план мероприятий по завершению строительства, но позже появилась ещё группа лиц, которые предъявили претензии на площади. У них на руках были предварительные договоры, а не договоры долевого участия. Власти предложили им «вступить в рамках дела о банкротстве генподрядчика в реестр требований о передаче жилых помещений либо в реестр кредиторов, предоставив суду имеющиеся документы на свои квартиры, а также в рамках возбужденного уголовного дела быть признанными пострадавшими. А уже после завершения формирования указанного реестра образовать жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив, определив общий объем требований. Но не все были готовы пойти на это. 5 июня 2017 года более 30 дольщиков вышли на голодовку. За четыре дня голодовки несколько человек были госпитализированы. Власти начали вести диалог и предлагать пути решения проблемы. 8 июня обманутые дольщики завершили голодовку, но оставили за собой право её продолжить.