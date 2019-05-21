Волгоград: Монумент «Родина-мать» на Мамаевом кургане обнесут лесами

Волгоград, , 09:59 — REGNUM Последний этап реставрации монумента «Родина-мать зовёт» начался на Мамаевом кургане в Волгограде. Уже в ближайшие дни монумент скроется за строительными лесами.

По информации портала «Новости Волгограда», на данный момент с постамента скульптуры демонтирована гранитная облицовка. Перед установкой лесов подрядчик намерен провести доуплотнение фундаментного основания скульптуры. Сейчас проводятся лабораторные исследования плотности грунта. Строительные леса, которые установят позже, изготовлены специально для проекта реставрации «Родины-матери».

Общая стоимость на последнем, третьем, этапе реставрации составит 668 млн рублей. Подрядчик «Главзарубежстрой» должен провести работы по обновлению газона, уплотнению грунта, очистке поверхности скульптуры, укреплению расслоившейся кладки внутри статуи, а также провести обессоливание и промывку тёсаных поверхностей памятника. Завершить все работы планируется к апрелю 2020 года, таким образом, 75-летие победы памятник должен встретить уже обновленным.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по реставрации монумента «Родина-мать зовёт!» начались в 2017 году, их общая стоимость оценивается в 2,154 млрд рублей. Заказчиком выступает дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ.

Об этом: Реставрация памятника «Родина-мать зовёт!» обойдётся бюджету РФ в 668 млн

«Родина-мать зовёт!», созданная скульптором Евгением Вучетичем и инженером Николаем Никитиным, является композиционном центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Общая высота памятника составляет 87 метров — монумент является самым высоким в России и Европе, а также одним из самых высоких в мире.