Жена Эрдогана поблагодарила всех, кто делает детей-сирот немного счастливее

Анкара, , 09:57 — REGNUM Первая леди Турции Эмине Эрдоган отметила Всемирный день сирот, поблагодарив всех тех, кто работает над улучшением жизни наиболее уязвимых групп населения, об этом 20 мая она сообщила на своей странице в Twitter.

«Сегодня в мире более 400 млн детей-сирот. Каждый из них пытается выжить. Мы, члены мусульманской общины, верим, что улыбка на лице сироты делает мир прекраснее. Приветствую всех тех, кто делает сирот счастливее», — отметила первая леди Турции.

Напомним, внутренние конфликты в ряде стран Ближнего Востока приводят к печальным последствиям, в первую очередь сказывающимся на детях. Так, боевые действия в Сирии привели к тому, что порядка 2 млн 300 тыс. сирийских детей вынуждены были покинуть свою страну, многие из них остались сиротами.

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