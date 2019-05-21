Названо число рабочих, пострадавших от несчастного случая в Южной Корее

Сеул, , 09:53 — REGNUM В южнокорейской провинции Канвондо ежегодно получают травмы около 300 человек, работающих на строительных площадках. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пожарной службы.

По их словам, в промежуток 2016 по 2018 года в провинции Канвондо в результате несчастного случая или по неосторожности 23 человека погибло и 1555 получили ранения.

Известно, что в 2016 году на строительных площадках пострадало 388 человек, в 2017 году — 328 человек, в 2018 году — 362 человека.

Основной причиной смерти или травмы рабочих на строительных площадках является падение с высоты. За три года около 578 человек сорвались с высоких объектов. 93 человека пострадали от упавших на них тяжелых предметов, таких как кирпичи или железные балки, 72 человек — от рабочих инструментов (шлифовального станка), 75 человек — от тяжелого оборудования (самосвал, кран), 35 человек — в результате обрушения земли или объекта.

Известно, что среди пострадавших и погибших 365 человек было возрасте от 50 лет, 265 человек в возрасте от 60 лет, 232 человека в возрасте от 40 лет.