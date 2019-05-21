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В Британии рабочий разбогател на £50 млн, доказав родство с умершим лордом

Общество

Мужчина унаследовал усадьбу своего отца

Лондон, 21 мая 2019, 09:46 — REGNUM  В Великобритании рабочий Джордан Эдлард-Роджерс доказал родство с умершим лордом и унаследовал усадьбу стоимостью £50 млн, сообщает The Sun.

По словам мужчины, ему всегда говорили, что он является сыном лорда Роджерса. В 18 лет молодой человек пришел в его дом и попросил сделать тест ДНК, но был направлен к юристам. Много лет мужчина писал лорду письма, однако ни на один из них ответа не последовало.

В августе 2018 года после смерти страдавшего от наркотической зависимости лорда рабочий доказал тестом ДНК, что он является его сыном. В итоге Эдлард-Роджерс унаследовал недвижимость своего отца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии мужчина, получивший в наследство от деда €1,5 млн в лирах, не может обменять их на евро: все сроки вышли в 2012 году.

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