В Казахстане планируют субсидировать авиаперёлеты для детей

Нур-Султан, , 09:46 — REGNUM Министерство культуры и спорта Казахстана разработало законопроект, в рамках которого планируется субсидировать перелеты для детей внутри страны. Об этом 21 мая заявил глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы после заседания правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, министерство подготовило специальную государственную программу, которая в настоящее время находится на стадии утверждения. Министр добавил, что для двух детей в сопровождении одного родителя будут предоставляться бесплатные билеты.

Мухамедиулы считает, что эта мера направлена на развитие внутреннего туризма — средства туристов будут оставаться в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам (главам) Восточно-Казахстанской и Алма-Атинской областей отремонтировать все местные дороги в зонах отдыха туристов.

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