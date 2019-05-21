Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ

Киев, , 09:47 — REGNUM Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, американка Ульяна Супрун замечена в аэропорту Борисполь во время регистрации на рейс до Франкфурта-на-Майне, сообщило 20 мая издание Strana.ua.

Журналисты опубликовали видео, на котором в очереди стоит женщина с красным чемоданом, очень похожая на Ульяну Супрун.

Поступок чиновницы не вызвал удивления у депутата Верховной рады Игоря Мосийчука:

«Государственное бюро расследований после рассмотрения моего депутатского обращения присовокупило материалы проверки Счётной палатой министерства здравоохранения к уголовному делу по факту злоупотреблений и разворовывания и.о. министра Ульяной Супрун и её окружением», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить в отставку, она будет дальше работать в правительстве Украины.

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