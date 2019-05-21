Вице-губернаторы Приморья показали миллионы своих доходов

Владивосток, , 09:45 — REGNUM Вице-губернаторы Приморья раскрыли свои доходы, имущество и проводимые сделки за 2018 год. Как следует из информации, размещенной на официальном сайте краевой администрации, самой богатой по полученным доходам можно считать первого вице-губернатора Веру Щербину, показавшую за прошедший год доход в объёме 14,3 млн руб., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В собственности у неё имеется квартира 81,1 кв.м. и земельный участок площадью 1157 кв.м. Кроме того, в пользовании у неё имеется ещё одна квартира площадью 49,6 кв.м.

Вице-губернатор Константин Богданенко, пришедший в управленческие структуры из крупного бизнеса, за прошлый год получил доход в размере 4,2 млн. руб. В пользовании он имеет две квартиры площадью 50,1 и 161,8 кв.м. В его распоряжении имеется вездеходный джип-пикап «Тойота-Тундра», и три мотоцикла: два БМВ К-1600В и один НР-2 Эндуро.

Вице-губернатор Антон Волошко, отвечающий помимо прочего за внутреннюю политику, имеет в собственности два земельных участка в 636 и 1057 кв.м., две квартиры, по 72 и 83 кв.м., одно жилое строение и пять нежилых помещений. За прошлый год он заработал 8,7 млн. руб. Мотоциклы у него тоже имеются: Хонда NC 750 XD и Малагути Мэдисон 250.

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Вице-губернатор Александр Костенко, переживший много губернаторов, в собственности имеет две квартиры площадью 85,8 и 98 кв.м., а за прошлый год его доход составил 4,9 млн. руб.

Главный «медицинский» вице-губернатор Ирина Медведева задекларировала доход в размере 134 тыс. руб., у её супруга указан доход в размере 1,4 млн. руб. Она является владелицей автомобиля TOYOTA LAND CRUISER PRADO, супруг владеет автомобилем TOYOTA HILAX. Вице-губернатор имеет в собственности квартиру площадью 70,5 кв.м., земельный участок 1034 кв.м., в пользовании у неё есть жилой дом, гаражный бокс и земельные участки.

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Олег Мельников, вице-губернатор, отвечающий за защиту населения в чрезвычайных ситуациях, в прошлом году заработал 1 млн. рублей, у него есть собственная квартира площадью 68,3 кв.м., и ещё одна квартира площадью 92 кв.м., расположенная в Китае. Есть земельный участок 586 кв.м., в пользовании есть квартира и земельный участок. Личный гараж составляют два автомобиля: Тойота Ленд Круизер Прадо и Тойота Фортунер.

Вице-губернатор Михаил Петров заработал 3,2 млн. руб., в собственности он не имеет ни квартир, ни земельных участков. В пользовании у него есть два земельных участка и жилой дом. Так же есть у него и машина — Тойота Хайлендер.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного «Левада-Центром», 77 процентов жителей России уверены, что в декларациях чиновников не отражены все доходы и имущество, которыми они обладают. В то, что чиновники декларируют все доходы, верят только 3%.