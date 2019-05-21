По решению суда в Парижеостановлена процедура эвтаназии пациента

Реймс, Франция, , 09:41 — REGNUM Родители Венсана Ламбера добились через суд приостановки процесса его эвтаназии, который был начат без их согласия врачами клиники во французском городе Реймс. Об этом 21 мая сообщает радио France Info.

Из решения Апелляционного суда Парижа следует, что начиная с вечера 20 мая «следует приостановить продолжительную седацию, начатую [в понедельник] утром». Также в решении отмечается, что процесс подачи питательных веществ и воды Венсану Ламберу будет возобновлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года государственный совет Франции дал согласие на эвтаназию 43-летнего Венсана Ламбера. 20 мая 2019 года врачи французского госпиталя Реймса прекратили уход за ним.

Несколько сотен парижан во главе с адвокатом родителей Винсента Ламберта 20 мая прошли шествием от Министерства здравоохранения до Елисейского полуострова с требованием к президенту Франции Эммануэлю Макрону отменить эвтаназию.

Ламбер находится в вегетативном состоянии уже 11 лет. Причиной такого состояния пациента стала автомобильная катастрофа.

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