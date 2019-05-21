Forbes представил рейтинг самых перспективных граждан РФ до 30 лет

Москва, , 09:38 — REGNUM Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин и певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, признаны самими перспективными гражданами России, возраст которых не превышает 30 лет. Об этом свидетельствуют данные первого рейтинга под названием «30 до 30», составленного российским изданием Forbes.

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Топ-30 выбирало жюри и редакция журнала из лонг-листа, в который вошли 100 номинантов. Приняли участие в отборе и читатели. Они могли выбрать по три фаворита в каждой из десяти категорий рейтинга — «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Музыка и кино», «Мода и дизайн», «Социальные практики», «Искусство», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии» и «Новые медиа».

При формировании списка победителей учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

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Отмечается, что рейтинг Forbes «30 до 30» — это «не демонстрация доходов», поэтому личное состояние участников здесь не учитывалось. В списке оказались как предприниматели, так и люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, артисты и учёные — те, кто уже добился признания внутри страны или даже на глобальном уровне. Среди них есть создатель робота-андроида, футболист ФК «Монако», управляющий директор «Яндекс.Такси», создатель «квантового блокчейна», поп-певица и другие молодые герои.

Планируется, что подобный рейтинг станет ежегодным.

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