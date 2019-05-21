В Екатеринбурге закрепят в уставе новую значимую должность

Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM В уставе Екатеринбурга закрепят «новую старую» должность — главы аппарата горадминистрации. Решение поддержало большинство депутатов гордумы.

Предполагается, что функционал главы аппарата будет либо схож с полномочиями заместителей главы администрации.

По мнению инициатора изменений, депутата Алексея Вихарева, введение должности упорядочит работу мэрии. Ожидается, что новый чиновник станет «единым окном» для обращений депутатов, не обращаясь напрямую к вице-мэрам или самому главе города. Сам мэр тоже будет частично «разгружен» от индивидуальной работы с каждый своим заместителем.

Напомним, ранее введение должности в устав поддержали на публичных слушаниях. Должность одно время занимал Владимир Тунгусов, после него — глава департамента по по управлению муниципальным имуществом Вадим Дударенко. Полномочия главы аппарата с Дударенко были сняты гордумой в 2016 году.

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