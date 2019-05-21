В Иркутске представили концепцию развития студенческого городка

Иркутск, , 09:20 — REGNUM Концепцию развития Свердловского округа Иркутска в районе студенческого городка под названием представил ректор Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Михаил Корняков студентам и профессорско-преподавательскому составу. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба вуза.

По словам Корнякова, в Иркутске необходимо создать кампус международного уровня для обучения, научной работы и организации новых компаний, который бы дополнил и связал существующую планировочную структуру города — Студгородок, Академгородок и центр города, где ИРНИТУ является ключевым элементом инновационного развития региона и полноценным университетом.

«Наша команда нацелена создать новое городское пространство вокруг «политеха» с учетом потребностей всех категорий жителей города. Мы заинтересованы в том, чтобы рядом с университетом появлялись новые экономически активные среды, сервисы и бизнесы, поскольку университет концентрирует активную часть населения», — сказал ректор.

Отмечается, что «Иркутский «политех» является неотъемлемой частью Свердловского округа Иркутска. Около двух тысяч сотрудников университета являются жителями округа, четыре с половиной тысячи студентов проживают в Студенческом городке. Деятельность университета ежедневно охватывает почти 20 тысяч человек.

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