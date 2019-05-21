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США собираются создать глобальный архив данных из социальных сетей

Общество

В него войдут данные из 350 млрд постов

Вашингтон, 21 мая 2019, 09:18 — REGNUM  США намерены создать глобальный архив данных из социальных сетей, состоящий из 350 млрд записей интернет-пользователей. Об этом говорится в заявке на исследование Военно-морского министерства Соединённых Штатов.

На создание архива из 350 млрд постов интернет-пользователей необходимо $38,5 млн.

«Главное требование для данного исследования — создание крупномасштабного глобального исторического архива данных из социальной сети, содержащего полный текст всех публичных записей, сделанных во всех странах и на всех языках, которые охватывает платформа», — сообщается в документе.

Все данные должны состоять из записей, взятых из одной социальной сети, однако не указывается какой именно.

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