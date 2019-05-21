Собакам в России стали чаще давать имена героев «Игры престолов»

Москва, , 09:08 — REGNUM Владельцы собак в России стали чаще называть своих четвероногих питомцев именами греческих богов, актёров и киногероев. Об этом рассказал глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Согласно данным Единой родословной книги РКФ, в топ-10 популярных кличек входят Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория.

Также последние два года в России стали называть собак в честь героев «Игры престолов», передаёт агентство городских новостей «Москва». Так, в стране насчитали как минимум 10 собак по кличке Ария, пять с именем Джон Сноу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в США с 2011 года имена в честь героинь «Игры престолов» получили как минимум 3,5 тыс. новорождённых девочек. Так, в 2018 году именем Арья (в честь Арьи Старк) было названо 2545 девочек. Это 119-е имя в рейтинге популярности женских имен. В честь Дейенерис Таргариен назвали 163 новорожденных девочки, в честь Яры Грейджой — 434. Мужские имена сериала распространяются не так широко, только 58 мальчиков получили имя в честь Тириона Ланнистера, 30 — в честь Джораха Мормонта, 14 — в честь Теона Грейджоя.