Школы Красноярска массово отказываются от шестидневки

Красноярск, , 09:04 — REGNUM В следующем учебном году большинстве школ Красноярска откажется от шестидневки. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 мая, в мэрии Красноярска, уточнив, что почти треть общеобразовательных учреждений города уже ввела короткую, пятидневную учебную неделю.

Короткую учебную неделю для учеников начальных классов вводят 40 школ. В трёх школах отменяют субботние уроки для учеников 1−5 классов, в восьми — 1−6 классов, в пяти — 1−7 классов, в девяти — 1−8 классов. В школе № 147 на пятидневку переходят 1−9 классы. Школы №27 и 32 отменяют субботние уроки для всех учеников, в том числе для старшеклассников.

По словам руководителя главного управления образования Татьяны Ситдиковой, ради короткой учебной недели придётся подкорректировать образовательную программу.

«Все основные предметы останутся в расписании, а элективные курсы и дополнительные занятия перестанут быть обязательными, школьники смогут посещать их по желанию. Переход на короткую учебную неделю не означает, что по субботам школы будут закрыты. Дети смогут посещать консультации, дополнительные занятия, кружки и секции», — комментирует чиновница.

В мэрии подчеркнули, что вопрос перехода красноярских школ на пятидневку обсуждался несколько месяцев с педагогами, родителями, детьми. В голосовании приняли участие 12,5 тысячи человек. 92% высказались за пятидневку. Главной причиной желания родителей перейти на короткую рабочую неделю стала чрезмерная загруженность детей. Также родители рассказывают, что из-за шестидневки семья не может организовать полноценный отдых, например, выехать за город на выходные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на декабрь 2018 года шестидневной учебной недели для всех классов, кроме первых, придерживались порядка 30% красноярских школ.

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