Около 40 парков Москвы проведут бесплатные занятия йогой

, , 08:49 — REGNUM В московских перках с 1 июня в восьмой раз стартует проект «Йога в парках». Бесплатные занятия будут проводится в 37 городских парках, сообщается на портале мэра столицы.

Занятия будут проводится под открытым небом для всех желающих без предварительной записи. Обучать москвичей более 20 видам йоги будут 150 опытных инструкторов.

Тренировки по 1−1,5 часа организуют по утрам или вечерам. Проект «Йога в парках» продлится с 1 июня по 31 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, летний сезон парки Москвы открыли 1 мая. В парках можно заняться спортом, взять на прокат самокаты, сегвееи и велосипеды.

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