В южнокорейском Тэгу пройдет международная выставка красоты

Тэгу, Южная Корея, , 08:57 — REGNUM В южнокорейском городе Тэгу пройдет международная выставка красоты Daegu International Beauty Expo 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, выставка пройдет в выставочном комплексе EXCO, расположенном в районе Пук-гу города Тэгу, в период с 24 по 26 мая.

В международной выставке примут участие около 160 компаний, работающих в сфере косметики, парикмахерского искусства, ногтевого дизайна, дерматологии.

Известно, что американская транснациональная технологическая компания Amazon проведет для компаний со штаб квартирой в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто различные консультации и брифинг на тему стратегий выхода на рынок США.

Кроме того, в рамках выставке пройдут различные мероприятия, посвященные индустрии красоты, а также показы, свадебное шоу и боди-арт шоу.