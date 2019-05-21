Лжемедики обманули на липовых диагнозах 11 тыс. человек

Москва, , 08:50 — REGNUM По меньшей мере 1 млрд рублей «заработали» на доверчивых пациентах мошенники, создавшие в ряде российских регионов сеть медицинских клиник. От противоправной деятельности пострадали более 11 тыс. человек, сообщила 21 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группой аферистов руководил ранее судимый иностранец. Сотрудники call-центров убеждали граждан пройти обследование, после чего людям навязывали неотложное и дорогостоящее лечение сотрудники клиник, не имеющие специального медицинского образования.

Жертвами обмана стали, в основном, пожилые люди. Для оплаты фиктивных медицинских услуг их склоняли к оформлению кредитов, суммы которых доходили до 500 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Задержаны 25 человек, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности, уточнила Волк.

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