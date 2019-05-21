С начала вспышки кори на Украине заболели более 100 тыс. человек

Киев, , 08:40 — REGNUM За неделю с 9 по 16 мая на Украине зафиксировано 1935 новых случаев заболевания корью, заявили 21 мая в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

Болезнь выявили у 1035 взрослых и 900 детей. Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Харьковской, Киевской, Тернопольской и Львовской областях.

Всего с начала года корью заболели 49 288 человек. Болезнь оказалась смертельной для 17 человек. Всего, начиная с лета 2017 года, когда в стране началась вспышка кори, заболели более 100 тыс. человек, из которых 38 скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущую отчётную неделю корью заболели 2285 человек, то есть заболеваемость на Украине несколько снизилась.

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