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На Среднем Урале размер областного маткапитала превысил 137 тыс. рублей

Общество

«Мы приняли дополнительные меры по поддержке материнства и детства», — говорит губернатор Евгений Куйвашев

Екатеринбург, 21 мая 2019, 08:36 — REGNUM  В Свердловской области размер областного материнского капитала. выплачиваемого с 2012 года, превысил отметку в 137 тыс. рублей. Об этом на заседании Заксобрания заявил губернатор Евгений Куйвашев, отчитываясь о деятельности правительства региона в 2018 году.

«Работая над улучшением демографической ситуации в регионе, мы приняли дополнительные меры по поддержке материнства и детства. В 2018 году ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей получили 18 731 многодетная семья, в связи с рождением первого ребенка — 5 939 семей. Начиная с 2012 года, мы выплачиваем областной материнский капитал. Сегодня его размер превысил 137 тысяч рублей. На данный момент выдано более 60 тысяч сертификатов», — сказал глава региона.

По его словам, благодаря этим и другим мерам поддержки в регионе увеличивается количество многодетных семей. За последние шесть лет их число выросло почти в два раза. При этом сокращается социальное сиротство и растёт количество семей с приёмными детьми.

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Материнский капитал
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