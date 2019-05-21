На Среднем Урале размер областного маткапитала превысил 137 тыс. рублей

Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Свердловской области размер областного материнского капитала. выплачиваемого с 2012 года, превысил отметку в 137 тыс. рублей. Об этом на заседании Заксобрания заявил губернатор Евгений Куйвашев, отчитываясь о деятельности правительства региона в 2018 году.

«Работая над улучшением демографической ситуации в регионе, мы приняли дополнительные меры по поддержке материнства и детства. В 2018 году ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей получили 18 731 многодетная семья, в связи с рождением первого ребенка — 5 939 семей. Начиная с 2012 года, мы выплачиваем областной материнский капитал. Сегодня его размер превысил 137 тысяч рублей. На данный момент выдано более 60 тысяч сертификатов», — сказал глава региона.

По его словам, благодаря этим и другим мерам поддержки в регионе увеличивается количество многодетных семей. За последние шесть лет их число выросло почти в два раза. При этом сокращается социальное сиротство и растёт количество семей с приёмными детьми.