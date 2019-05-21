Школьная улица в центре Москвы станет пешеходной

Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве начались работы по благоустройству Школьной улицы, расположенной в Таганском районе. Сейчас эта улица открыта для движения транспорта. После окончания работ она станет пешеходной, сообщается на портале мэра столицы.

Школьную улицу замостят гранитной плиткой. Фасады старинных домов отремонтируют, разобью газоны, посадят деревья, установят лавочки, урны, и фонари.

Кроме самой улицы, в зону благоустройства площадью 6 га вошли части Большой и Малой Андроньевских улиц и сквер у входа на станцию метро «Площадь Ильича».

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Как сообщало ИА REGNUM, некоторые улицы в центре Москвы за последние годы стали пешеходными. Так были расширены пешеходные зоны на московских улицах Маросейка и Покровка.

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