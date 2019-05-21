Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 мая

Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве сегодня, 21 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до +25 градусов, сообщают «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице составит +23…+25 градусов, в Московской области — +20…+25, ветер южный 3−8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики отметили высокую температуру в Москве в мае, когда из 19 прошедших дней в 11 случаях температура воздуха поднималась выше 15 градусов. Такая погода сообщает о начале климатического лета.

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