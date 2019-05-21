Писатель Захар Прилепин избил поэта во Владивостоке

Владивосток, , 08:30 — REGNUM На прошедшем в столице Дальнего Востока литературном фестивале «ЛиТР» известный российский писатель Захар Прилепин потребовал от местного поэта Спартака Голикова извинений за нанесённое оскорбление, а получив отказ, ударил последнего по лицу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Драка произошла в Центре современного искусства «Заря», на одной из площадок литературного фестиваля «ЛиТР».

"Голиков безосновательно критиковал проводимый во Владивостоке литературный фестиваль, намекая на «отмыв бюджета», при этом распространял стикеры с фотографией Прилепина и обидной надписью «прилепка». Захар приехал к нему и после отказа в извинениях набил поэту рожу», — сообщил источник агентства.

На своей странице в Facebook Спартак Голиков посетовал, что у Прилепина «почти женские руки», и изложил свою точку зрения на произошедший инцидент.

«Впрочем, по-моему отличный дискурс: брутальный поллитрук, защитник от донбассцев воюет с женщинами, детьми, поэтами. Отличное позиционирование фестика, ребята! Пять баллов! Ведь редкий ЛИТР не заканчивается дракой!», — написал поэт (орфография и пунктуация сохранены).

В местных социальных сетях в обсуждение произошедшего вовлекаются всё новые и новые пользователи, которые окрестили драку не иначе как «Прилепин и спартанец». Информации, подавал ли избитый поэт заявление в полицию, на данный момент не имеется. Тем не менее в сети очевидно редкое единодушие относительно происшествия.

«Поделом ему досталось! Давно просил!» — заявил очевидец.

Спартак Голиков известен тем, что потешался в соцсетях над организаторами международного рок-фестиваля V-ROX во Владивостоке. Что сильно разозлило организатора фестиваля Илью Лагутенко, который тогда заявил, что больше не будет проводить V-ROX во Владивостоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке открылся фестиваль «Литература Тихоокеанской России» — «ЛиТР». В международном форуме принимают участие не только российские писатели и издатели, но и литераторы, переводчики и слависты из Вьетнама, Китая, Южной Кореи, Японии и Франции. В программе более 60 мероприятий: дискуссии и лекции, встречи с писателями и издателями, выставки и книжные ярмарки, вручение премий и поэтические вечера, представления литературных новинок, гастрономические посиделки и многое другое.