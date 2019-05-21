США передали ВСУ два контрбатарейных радара

Дивички, Украина, , 08:16 — REGNUM Американская сторона передала ВСУ два контрбатарейных радара AN/TPQ-36, заявили 20 мая в пресс-службе министерства обороны Украины, сообщается на сайте ведомства.

Церемония передачи прошла в населённом пункте Дивички Киевской области.

Подполковник армии США Тод Гоф вручил сертификаты на контрбатарейные радары заместителю начальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенанту Радиону Тимошенко.

«Технологии этих радаров придадут воинам украинской армии уверенность в случае опасности и во время вражеских обстрелов с закрытых позиций. Данные образцы помогут украинским защитникам уверенно реагировать на средства огневого поражения противника и обеспечат точность поражения целей противника», — отметил американский офицер.

Всего с начала гражданской войны на Украине США передали 13 подобных устройств.

Он также добавил, что США и дальше будут оказывать помощь украинским формированиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе США рассматривают закон, согласно которому украинские силовики получат помощь на сумму $250 млн до конца сентября 2020 года.

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