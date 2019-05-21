Военные РФ и Сирии провели учения у Голанских высот

Дамаск, , 07:59 — REGNUM На территории сирийской провинции Эль-Кунейтра у Голанских высот провели совместные учения представители российской военной полиции и сирийские военные. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ивановский, который принимал данные учения.

По его словам, миссия ООН, благодаря действиям Вооруженных сил РФ и военной полиции в августе 2018 года, впервые смогла вместе с российскими военными осуществить патрулирование на данной территории.

Ивановский отметил, что военнослужащие РФ ведут контроль за прекращением огня в демилитаризованной зоне и мониторинг обстановки.

Как передавало ИА REGNUM, Голанские высоты, которые являются частью территории Сирийской Арабской Республики, были отбиты у страны в 1967 году во время шестидневной войны, а в 1981 году — аннексированы Израилем.

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