TOEIC: Насколько хорошо знают английский язык в Южной Корее?

Сеул, , 07:52 — REGNUM Южная Корея заняла 18-е место среди 49 стран мира по среднему баллу сдачи международного экзамена TOEIC. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea TOEIC Committee.

По их словам, средний балл жителей страны, сдающих международный экзамен на знание английского языка TOEIC составляет 637 баллов. Однако по сравнению с результатами прошлого года средний балл сдачи данного экзамена сократился на 3 балла.

Известно, что самый высокий средний балл сдачи TOEIC зафиксирован в Канаде — 871 б., затем идут Чехия — 812 б., Германия — 798 б., Ливан — 786 б., Бельгия — 774 б.

Среди стран Азии по сравнению с Южной Кореей средний балл сдачи экзамена TOEIC жителями Филиппин составил 727 б.

Известно, что 20-е место в списке занимает Иордания с показателем в 671 б, 36-е место — Китай с показателем 578 б, 44-е место — Япония с показателем 520 б.

TOEIC (Test of English for International Communication) — стандартизированный экзамен для проверки знаний, умений и навыков владения английским языком у лиц, не являющихся его носителями и работающих в международных организациях.