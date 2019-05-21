В Белгородском университете прошёл конкурс юных изобретателей

Белгород, , 07:47 — REGNUM Более 300 школьников Белгорода и Белгородской области приняли участие в конкурсе научно-технических проектов, организованного инжиниринговой школой Белгородского государственного университета (БелГУ), сообщила пресс-служба вуза.

«Конкурс, который мы проводим уже несколько лет, позволяет выявлять творческие, изобретательские способности школьников, отбирать инновационные проекты, которые в будущем могут быть реализованы», — прокомментировала событие директор инжиниринговой школы НИУ «БелГУ» Ольга Худасова.

Она добавила, что для многих ребят этот конкурс открывает «окно в большую жизнь», позволяя в процессе проектной деятельности освоить главные приёмы, которыми специалисты пользуются в профессиональной деятельности.

По итогам конкурса юные участники получили дипломы, подарки от инжиниринговой школы БелГУ и партнёров. Пятьдесят ребят выиграли путёвки на летние каникулярные смены открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ».

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