Гластонбери, Великобритания, , 07:41 — REGNUM Регбист нетрадиционной сексуальной ориентации Кеннет Мачариа выступает против депортации в Кению. Из-за задержки решения по его делу он находится «в подвешенном состоянии», сообщает игрок. Мачариа требует предоставления убежища в Великобритании, так как опасается проявления насилия в Кении из-за своей ориентации, передает BBC Africa.

По информации издания, Мачариа был игроком регбийной команды Bristol Bulls. Однако около года назад ему было запрещено работать, так как в министерстве внутренних дел взялись за рассмотрение его прошения о предоставлении статуса беженца. По действующим правилам, беженцы могут начать работатьв стране, только если они ожидали решения по своему делу больше года.

В ноябре Мачариа был гарантирован залог от иммиграционного центра, так как более 100 тысяч человек подписали петицию против его депортации.

«Перед тем, как я начал весь процесс, я считал, что Великобритания — лидер в сфере защиты прав человека. Но я был удивлен обращению со мной. Оно было очень враждебным. Они делают все возможное, чтобы заявить права на предоставление убежища было очень трудно», — комментирует происходящее Мачариа.

Представительство министерства внутренних дел сообщает, что проводит «тщательное и деликатное рассмотрение имеющихся материалов дела».

В Кении гомосексуальные отношения уголовно наказуемы. Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией могут получить до 14 лет тюрьмы.