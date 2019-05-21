В Московской энергосистеме прошли противоаварийные учения

Москва, , 07:30 — REGNUM Противоаварийные учения в Московской энергосистеме провели специалисты столичного филиала АО «СО ЕЭС» совместно с представителями различных российских ведомств и органов с целью отработки взаимодействия, сообщила пресс-служба энергокомпании.

«Учения проводились с целью отработки взаимодействия при ликвидации аварий в энергосистеме г. Москвы и Московской области в период повышенных температур наружного воздуха и высокой пожарной опасности в столичном регионе», — говорится в сообщении.

Участники мероприятия совершенствовали практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала. В ходе учений создавался штаб для координации действий, который оценивал уровень взаимодействия и готовность участников к действиям по предотвращению нарушений нормального режима работы энергосистемы, проверял выполнение регламентов обмена информацией.

Главный диспетчер Московского РДУ Алексей Куделин по итогам учений отметил, что их результаты подтвердили готовность диспетчерского персонала к эффективному взаимодействию с оперативным и дежурным персоналом субъектов электроэнергетики, а также обеспечению ее стабильной работы при прохождении пожароопасного периода.

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