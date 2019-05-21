Врио главы Оренбуржья: «У женского предпринимательства – большой потенциал»

Оренбург, , 07:05 — REGNUM В Оренбурге 20 мая состоялся первый женский бизнес-форум «Деловая весна». Деловая, выставочная и дискуссионная программы первого женского бизнес-форума объединили более 500 предпринимательниц Оренбуржья, гостей из столицы, представителей областной и муниципальной власти, организаций поддержки бизнеса, женскую общественность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

«Честно говоря, не представляю, как вы все успеваете: заниматься домом, воспитывать детей и в то же время вести бизнес и активно участвовать в общественной работе. Но ведь получается же! И мужчины могут у вас многому поучиться, милые женщины», — обратился к участницам форума врио губернатора Денис Паслер.

Он подчеркнул, что сегодня развитию женского предпринимательства уделяется особое внимание, и это закономерно.

«Развитие женского предпринимательства является точкой роста малого и среднего бизнеса. Россия лидирует по количеству женщин-руководителей: 43% компаний в России возглавляют женщины. В нашем регионе почти 39 тысяч индивидуальных предпринимателей, из них более 17 тысяч — женщины. А это 44%! Женское предпринимательство я рассматриваю как существенный резерв создания новых рабочих мест, выпуска социально ориентированной продукции. По некоторым оценкам, в России до 90% социально ориентированного бизнеса и проектов в сфере развития и образования детей реализуется именно женщинами. Есть и другие популярные ниши — сфера услуг и торговля, помощь слабозащищенным слоям населения, медицина, спорт», — перечислил Денис Паслер.

Врио губернатора отметил, что даже тот бизнес, который напрямую не связан с общественно значимой деятельностью, женщины ведут с учетом принципов социальной ответственности.

«В Оренбуржье есть множество примеров успешных женщин-предпринимательниц, имеющих активную гражданскую позицию, стремящихся развиваться и двигаться вперёд. «Я нахожу, что есть большой потенциал для роста в этом виде предпринимательства», — сказал Денис Паслер.

По данным исследований, 67% женщин, не занятых в предпринимательстве, рассматривают для себя возможность заняться собственным бизнесом.

«Их необходимо поддерживать. Для этого мы будем использовать механизмы, заложенные в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ресурсы на реализацию проекта есть — это почти 1,7 млрд рублей. Кроме этого, нам необходимо подумать о новых мерах, которые могут способствовать самозанятости женщин и обеспечению условий для их предпринимательской деятельности. Поддержка решительных, практичных женщин, которые встают у руля собственного дела, должна быть разнообразной. Включать и образовательные программы, и финансовую помощь, и информационную, связанную с популяризацией лучшего опыта», — подчеркнул врио губернатора.

В качестве примера он привел федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель», который уже третий год успешно реализуется в Оренбургской области. Этот проект помогает женщинам начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, дать им знания, которые позволят начать и развивать своё дело.

«Считаю, что министерству экономического развития области нужно уделить отдельное внимание программам обучения основам предпринимательства для женщин, которые находятся на учете биржи труда, и для женщин в декретном отпуске. Также в наших силах разработать дополнительные механизмы финансирования и гарантийной поддержки проектов женщин. Задача должна затронуть и муниципальный уровень власти. Главам нужно стимулировать предпринимателей к созданию рабочих мест для женщин, которые воспитывают детей дошкольного возраста. Ведь это важная проблема именно для небольших городов и поселков, где женщинам непросто найти работу», — сказал Паслер.

В ходе пленарного заседания врио губернатора области подписал со столичным Фондом по поддержке социальных проектов соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие социально ориентированного предпринимательства.