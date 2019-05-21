Оренбуржцев просят о содействии в розыске исполнителей тройного убийства

Оренбург, , 06:47 — REGNUM В Оренбурге следователи обратились к гражданам с просьбой о помощи. Видеорегистраторы на автотранспорте, который следовал по Загородному шоссе в районе горы Качкарка с 06:45 до 07:00 местного времени (04:45 — 05:00 мск), могли запечатлеть преступников.

Напомним, утром 20 мая в пригороде Оренбурга в частном доме обнаружены тела директора Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс», его супруги и водителя. По данным «МК в Оренбурге», информресурсов, с 20 мая Андрей Б. находился в отпуске и никуда не собирался. Но что-то понадобилось ему на работе. Он вызвал водителя. Тот приехал очень не вовремя. Семейная пара и водитель были убиты. В качестве орудия убийства киллеры использовали ножи.

Следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к его совершению.

Читайте ранее в этом сюжете: Тройное убийство в Оренбурге: киллеры попали под прицел видеокамеры?