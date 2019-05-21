По следам «бунтующего» Екатеринбурга: казанцы против стройки мечети у школы

Казань, , 06:25 — REGNUM В Казани жители многоквартирных домов в районе проспекта Академика Павлова выступили против строительства в зелёной зоне, вблизи школы и жилых домов нового религиозного сооружения — мечети. В своём открытом обращении они проводят параллель с ситуацией в Екатеринбурге и просят у мэра города найти другое место под объект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В городе Казань по ул. Академика Павлова 23а аналогичная ситуация с городом Екатеринбургом. В зелёной зоне, на территории школы, в 30 метрах от жилых домов строится мечеть. Против 90%. В том числе мусульмане. Нас никто не слушает», — говорится в обращении жительницы одного из домов, адресованном мэру Казани Ильсуру Метшину.

Появившийся забор, из размещённой на котором информации местные жители и узнали о начинающемся в ближайшее время строительстве, вызвал протест:

«Для таких заведений должно быть отведено отдельное место, вдали от домов, школ и детсадов. Не все хотят слушать пение», «Сооружая мечеть в 20 метрах от жилого дома и детского сада нарушают все нормы инсоляции (освещения) существующих сооружений. Чтение намаза 5 раз в день нарушает спокойствие и режим жителей домов и детского сада. На участке, выделенном под мечеть, невозможно сделать парковку, а значит взрослым негде будет парковаться, а дети будут выбегать из-за припаркованных вдоль дорог машин, приезжающих в мечеть, с опасностью для жизни», «У людей кто спросил?», «Недопустимо строить около детского сада! Расстояние мизерное, в двух шагах, я против!!!», «Выбранное местоположение находится в непосредственной близости к жилым домам, детскому саду, школе».

На информационной табличке указано, что на площадке по улице Годовикова Авиастроительного района Казани во втором квартале 2019 года начнётся строительство мечети, которое должны завершить в третьем квартале 2022 года. Также на щите уточняется, что заказчик — ММРО Приход мечети «Рахматулла» ЦРО-ДУМ РТ. На сайте администрации фигурирует разрешение на строительство 16-RU16301000−12−2019, которое выдано на возведение данного объекта 23 января 2019 года и действует до 31 августа 2019 года.

Стоит отметить, что вопрос строительства мечети на Годовикова поднимался ещё в 2013 году и уже тогда жители высказались против. Когда в 2015 году были назначены публичные слушания, свою позицию жильцы ближайшего дома подтвердили.

Напомним, жители Екатеринбурга выступают против строительства религиозного сооружения в сквере, проект которого не был заранее согласован с горожанами на общественных слушаниях. Когда «бумажный» протест не помог, екатеринбуржцы вышли протестовать к забору, огораживающему будущую стройплощадку храма. 15 мая на акции было задержано около 70 человек. На сегодня принято решение провести опрос жителей о месте строительства нового храма, а забор разбирают.

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