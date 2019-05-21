Хакасию накроет непогода: сильный ветер, грозы, град

Абакан, , 06:05 — REGNUM В Хакасии 21 мая ожидается усиление ветра до 18 м/с с порывами до 23 м/с, в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, грозы, возможен град. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

Жителей Хакасии просят проявить максимальную осторожность и соблюдать правила безопасности.

Добавим, сильный ветер может стать угрозой распространения пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта по 25 мая 2019 года действует особый противопожарный режим. В нынешнем сезоне в республике в результате 22 пожаров от огня пострадало уже около 400 га леса.

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