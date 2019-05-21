В Кургане экс-бухгалтер обвиняется в краже 22 млн рублей

Курган, , 06:25 — REGNUM В Кургане бывшего главного бухгалтера одного из торговых предприятий обвиняют в присвоении более 22 миллионов рублей. На данный момент она заключена под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

При проведении бухгалтерской сверки на одном из торговых предприятий, которое занимается оптовой и розничной реализацией продуктов питания, было обнаружено хищение значительной денежной суммы.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области установили, что к пропаже денег причастна главный бухгалтер торгового предприятия. Женщину уволили с места работы.

Следователи УМВД России по Курганской области установили, что 38-летняя женщина, имея доступ к банковским счетам, в течение нескольких лет перечислила на свои счета и счета своих родственников более 22 млн рублей. На украденные деньги, полагает следствие, она приобрела автомобили и недвижимость, которые сейчас арестованы. Под стражей находится и сама фигурантка дела.

Бывший главный бухгалтер обвиняется в преступлениях по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация»).