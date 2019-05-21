Стрельба у кафе: в Курганской области осуждён убийца

Щучье, Курганская область, , 06:27 — REGNUM В Курганской области к 15 годам лишения свободы приговорён мужчина, убивший человека из травматического пистолета. Приговор вступил в законную силу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе следствия и судебного заседания установлено, что в ночь на 29 октября 2017 года пьяный мужчина расстрелял из травматического пистолета двух братьев на крыльце кафе «Бриз» в городе Щучье. Причиной ненависти стала нелицеприятная словесная перепалка на дискотеке, проходившей в точке общепита. Один выстрел убийца произвёл в упор в голову потерпевшего и не менее четырёх выстрелов в его брата. В итоге один мужчина скончался на месте происшествия, другому причинён вред здоровью средней тяжести. Преступник скрылся с места расстрела. Полицейские разыскали его в течение суток и задержали.

Стрелявший признан виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 105 («Убийство») и п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ («Причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.