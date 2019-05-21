Интернет-пользователей вооружили советами по борьбе с застройкой скверов

Москва, , 04:58 — REGNUM Советы российским пользователям по отстаиванию гражданских прав в случае нежелательных застроек разослал сервис для размещения объявлений о продаже и покупке недвижимости ЦИАН, пишет газета «Ведомости».

Сервис советует гражданам, если они хотят избежать нежелательных застроек, не пропускать публичных слушаний и голосований, не давать стройке начаться физически, но в рамках закона. Также говорится, что «помогут протесты гражданского неповиновения, резонанс в СМИ и соцсетях, привлечение звезд шоу-бизнеса» и «заявления с персональным давлением на чиновников в силовые органы».

Советы приурочены к протестам в Екатеринбурге в связи со строительством храма Святой Екатерины. Происходящее в столице Среднего Урала и советы изложены в письме «Скверные» истории. Что не так с застройкой скверов?», которое было разослано пользователям соцсетей.

Напомним, протесты в связи со строительством храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга начались 13 мая. За ними последовали беспорядки задержания, выход ситуации на уровень президента РФ. Вопрос об отмене строительства церкви пока не решён, но на месте стройки начался демонтаж забора.

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