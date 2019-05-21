Останки 22 человек в Приамурье: все они были расстреляны

Благовещенск, , 04:38 — REGNUM Следственный отдел СК РФ по Приамурью завершил расследование дела по факту обнаружения останков 22 человек, найденных в селе Верхнеблаговещенское. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, все они были расстреляны.

Читайте также: СКР возбудил дело о геноциде жителей Новгородской области в 1942—1943 годах

Уголовное дело, возбужденное в 2018 году, прекращено. Следователи, которые ранее извлекли из земли останки 22 человек, уверены, что погибшие являются жертвами массовых расстрелов, проводимых в области в конце 30-х годов прошлого века.

К такому выводу следователи пришли, оценив длительность пребывания фрагментов тел в земле, это порядка 80 лет, а так же отсутствие ремней, шнурков, предметов быта или металлических предметов, что присуще лицам, содержащимся под стражей. Кроме того, на черепах присутствуют пулевые отверстия в проекции виска и затылка.

Останки были обнаружены 20 октября 2018 года владельцем участка, когда он решил произвести выемку грунта для заливки фундамента.

Читайте также: Массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей нашли под Новгородом

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обнаружения захоронения времён Великой Отечественной войны с останками гражданских лиц у деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области проводится доследственная проверка. По данным СК РФ, могильник с захоронением был найден поисковиками экспедиции «Долина» 29 апреля. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, извлекла из ямы пять скелетированных трупов.

«У троих визуально зафиксированы, предположительно, огнестрельные ранения головы (черепа), также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. В непосредственной близости от могильника обнаружены и изъяты гильзы от автоматического оружия иностранного производства», — сообщили в региональном следственном управлении СКР.