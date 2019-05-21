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Владимир Путин помиловал курганскую 84-летнюю ветерана труда

Общество

Женщина была приговорена в 2015 году к шести годам заключения за убийство

Курган, 21 мая 2019, 06:19 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 20 мая 2019 года помиловал 84-летнюю жительницу Курганской области, ранее осуждённую Сафакулевским районным судом за убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Помилованная Гайникамал А. родилась в 1935 году. Пенсионерку суд приговорил 11 ноября 2015 года по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») к шести годам лишения свободы. Как ранее сообщало СУ СКР по Зауралью, пожилая женщина во время пьяной ссоры нанесла сожителю несколько ударов по голове. Мужчина скончался. Гайникамал А. сама пришла в полицию с повинной.

Осуждённая пенсионерка имеет заслуженные звания «Ветеран труда», «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического соревнования 1978 года» и другие. Вся её трудовая деятельность связана с сельским хозяйством — осваивала целину на тракторе, работала дояркой в колхозе. Находясь в колонии, Гайникамал А. получила два поощрения за добросовестное отношение к труду и активное участие в воспитательных мероприятиях.

Помилованию способствовало и состояние здоровья осуждённой. Пенсионерка страдает от прогрессирующей церебро-васкулярной болезни, дисциркуляторной энцефалопатии 3 стадии и другими недугами. Она не может самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой. Кроме того, родственники убитого не возражали против помилования Гайникамал А.

Напомним, президент России Владимир Путин 20 мая подписал указы о помиловании четверых осуждённых лиц.

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