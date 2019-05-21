Полиция Китая опубликовала черный список из 61 мошеннической организации

Пекин, , 04:21 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР анонсировало список из 61 организаций, причастных к мошенничеству, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Организации занимались незаконным получением денежных средств у населения под несуществующие государственные проекты и благотворительные проекты. Данный список стал уже вторым. Первый был опубликован в феврале текущего года и в нем было 43 организации. Оба списка были составлены в рамках шестимесячной полицейской кампании по борьбе с мошенничеством.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в китайской провинции Аньхой на востоке страны была раскрыта сеть онлайн-казино, в операции которой было вовлечено $312 млн.