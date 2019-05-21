Тихоокеанский флот вооружается «Калибрами»

Владивосток, , 04:13 — REGNUM К концу года в состав Тихоокеанского флота вернётся стоящий в «Дальзаводе» большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников», но уже в другом виде и другом классе. Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц в интервью газете «Красная Звезда» назвал его фрегатом.

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Фактически, утверждает адмирал, от предыдущего корабля остался только корпус. Из большого противолодочного корабля, имеющего узкоспециализированные задачи, «Маршал Шапошников» превратился в многоцелевую боевую платформу, вооруженную мощным ударным ракетным комплексом «Калибр», хорошо зарекомендовавшим себя в Сирии, а так же комплексом противовоздушной обороны «Редут», который может создать вокруг корабля непроницаемый купол для любого летательного аппарата, будь то самолёт или ракета.

«Но модернизация коснулась не только вооружения. Заменена часть кабель-трасс, значительная доля корабельных систем и механизмов, в том числе связь, навигация, изменился интерьер внутренних помещений. Набирая новый экипаж, мы всё это учитываем, делаем необходимые поправки. Рассчитываем, что через несколько месяцев корабль покинет «Дальзавод» и выйдет на ходовые испытания», — рассказал Сергей Авакянц.

Специалисты говорят, что с поступлением в состав Тихоокеанского флота кораблей, оснащенных ракетным комплексом «Калибр», ударные возможности корабельной группировки значительно возрастут. Если раньше БПК «Маршал Шапошников» своим основным ударным комплексом мог поражать подводные лодки и корабли противника не более чем на полсотни километров, то с получением нового вооружения дальность боевого применения вырастает минимум на порядок.

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Как сообщало ИА REGNUM, соединение береговых войск Тихоокеанского флота дислоцированное на Камчатке получило на вооружение береговой ракетный комплекс «Бал», предназначенный для поражения корабельных группировок и конвоев противника. Дивизион БРК «Бал» способен дать залп из 32 ракет, которые способны остановить, например, десантный конвой противника, или вывести из строя авианосное соединение в случае его приближения к берегам Камчатки на дальность стрельбы.