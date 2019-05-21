Вторник, 21 Мая 2019 года
02:39:36 МСК

В Кракове женщина родила шесть близнецов

Общество

Мама чувствует себя хорошо

Краков, Польша, 21 мая 2019, 02:39 — REGNUM  Сразу шесть детей родились у жительницы Кракова, передает TVN24.

Уточняется, что на свет появились два мальчика и четыре девочки, которые сейчас находятся в инкубаторах из-за маленького веса.

Самый маленький из близнецов весит 890 г, самый большой — 1 300 г, сообщает Associated Press. 29-летняя мать чувствует себя хорошо.

Для Польши рождение у одной женщины сразу шестерых детей является рекордом. В мире таких случаев тоже немного. Известен случай рождения шестерых детей у 30-летней жительницы города Беневенто (Италия) в октябре 2010 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Девушка из Подмосковья провела час в проруби, установив рекорд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Необычные рекорды
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить