Вторник, 21 Мая 2019 года
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В США зафиксировали 880 случаев заболевания корью с начала года

Общество

Вспышка заболевания связана с переездом в США лиц из других стран, в частности, из Израиля, Украины и Филиппин

Вашингтон, 21 мая 2019, 01:18 — REGNUM  Число зафиксированных случаев заболевания корью в Соединенных Штатах с начала 2019 года по 17 мая составило 880 человек, говорится в докладе Центров по контролю над заболеваниями США.

Сообщается, что данный показатель является самым высоким за прошедшие 25 лет — с 1994 года. Отмечается, что за неделю с 10 по 17 мая был зафиксирован 41 случай заболевания корью.

По данным центра, вспышки заболевания корью наблюдаются в 24 штатах, в том числе в Нью-Йорке, Джорджии, Вашингтоне и Калифорнии. По мнению экспертов, они связаны с переездом в США лиц из других стран, в частности, из Израиля, Украины и Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля миндзрав США назвал вспышку заболеваемости корью крупнейшей в стране за прошедшие 25 лет. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично призвал жителей страны делать прививки от кори как можно скорее.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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