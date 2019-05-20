Васильева прокомментировала инцидент с заложниками в гимназии Казани

Москва, , 23:02 — REGNUM Повсеместное усиление охраны учреждений образования и мер безопасности в школах не отменяет необходимости проводить воспитательную работу с подростками. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева, комментируя недавний инцидент в казанской гимназии.

«Главная мера, которая должна быть у нас у всех — это воспитание человека: с момента, когда он родился, до момента, когда он уйдет из этой жизни. Человек должен воспитываться: сначала это родители, школа, семья, а потом заниматься самовоспитанием, когда он взрослеет», — считает Васильева.

Она напомнила, что недавно принят новый большой проект об усилении безопасности в школах.

«Но этот конкретный случай — не очень типичный», — цитирует министра ТАСС.

При этом Васильева отметила, что причин происшествия раскрывать не будет, поскольку сейчас идут мероприятия.

«На самом деле, это дичь с точки зрения здравого смысла и разума», — полагает глава Минпросвещения.

Она добавила, что вторая цель национального проекта «Образование» — это воспитание человека, причём на основе тех традиций, которые имеет Россия. И ключевым фактором решения таких проблем является, прежде всего, ежедневная и кропотливая работа с человеком, что не отменяет необходимости соблюдения школами мер безопасности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошел утром 13 мая в казанской гимназии №7. Вооруженный пневматическим пистолетом подросток взял в заложники одноклассников. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Подросток был задержан.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

15 мая суд в Казани избрал в отношении подростка меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 июля с возможностью посещать психолога.

Ранее по поводу инцидента высказались в министерстве образования Татарии, в правительстве РФ происшествие прокомментировал премьер-министр Дмитрий Медведев. А детский омбудсмен Анна Кузнецова высказала точку зрения, аналогичную мнению Васильевой, — такие случаи наблюдаются в связи с недостатком воспитательных программ.

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