Консульство РФ рекомендовало не отправлять туристов в один из отелей Египта

Москва, , 21:53 — REGNUM Генеральное консульство России в Египте рекомендовало российским туроператорам не направлять туристов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде, где в результате отравления погиб ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

«В соответствии с информацией, полученной 20 мая из генерального консульства России в Хургаде, в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort наступила смерть ребенка 2014 года рождения», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, ни персонал отеля, ни его медицинский состав не предприняли усилий по вызову для отравившихся российских туристов квалифицированных специалистов, им не был поставлен диагноз, не были взяты соответствующие анализы.

В настоящее время египетской прокуратурой по данному факту ведётся расследование. Российские дипломаты рекомендовали туроператорам вплоть до окончания этого расследования исключить направление туристов в отель Alibaba Beach Resort.