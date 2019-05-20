На форуме «Таврида 5.0» распределили гранты молодым деятелям культуры

Симферополь, , 21:38 — REGNUM На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму 20 мая определились первые получатели грантов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Претендентами на получение сертификатов стали участники второй смены «Таврида АРТ-парк» — молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты и уличные художники из 85 российских регионов.

К получению грантов были рекомендованы Эрнест Суютбеков из Сахалинской области («Монумент, символизирующий духовный путь человека»), Игорь Портнов из Татарии («Исэн Су, живой источник»), Анна Степченко из Калининградской области («KaliningrART»), Роман Малинович («АрхДвижение 2.0») и Вероника Кожевникова («II Всероссийский архитектурный хакатон АРХИПАЗЛ») из Иркутской области, Марина Москаленко из Московской области («Павильон «Маяк»), Феодосий Скисов из Москвы («Архитектурный студенческий хакатон Плюс»).

Как сообщил руководитель проекта, генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин, сумма выигрыша победителей грантового конкурса на смене «Таврида АРТ-парк» составила более 9 млн рублей. «Это беспрецедентная поддержка, которую получили самые достойные идеи, которые будут воплощены в городах нашей страны — от Калининграда до Сахалина», — отметил он.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. За это время участниками форума стали более 12 тысяч человек из 85 регионов. В рамках конкурса проектов на реализацию идей молодым профессионалам выдано свыше 70 млн рублей.